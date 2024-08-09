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11:19, 9 августа 2024Россия

Глава Коренево Курской области рассказал об оперативной обстановке в поселке

Глава Коренево Пугачев: в поселке нет ни военной техники, ни вооруженных людей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В поселке городского типа Коренево Курской области нет ни вооруженных людей, ни военной техники Украины. Так об оперативной обстановке в поселке рассказал его глава Роман Пугачев, чиновника цитирует РИА Новости.

По словам Пугачева, аналогичная ситуация наблюдается и в расположенном неподалеку от поселка одноименном селе. При этом чиновник отметил, что утром неподалеку от Коренево был слышен шум артиллерии.

«Сегодня утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек… Автоматных очередей не слышно… По крайней мере, у нас в поселке никого нет — ни техники военной, ни людей военных», — рассказал Пугачев.

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В Курской области четвертые сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».

По словам временно исполняющего обязанности главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, наоборот — перешли к отступлению. Однако, как признал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, несколько населенных пунктов Курской области находятся под контролем Украины.

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      Марк Леонов
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