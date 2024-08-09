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18:06, 9 августа 2024Силовые структуры

Главе казахской общины в Москве избрали меру пресечения за фейки о Российской армии

В Москве избрали меру пресечения главе казахской общины за фейки о ВС РФ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Останкинский районный суд в Москве избрал меру пресечения главе некоммерческой организации Московский фонд «Казахская диаспора» Полату Джамалову по делу о фейках о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Джамалову запретили определенные действия до 11 сентября. Он обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, руководитель казахской общины выложил в социальной сети пост, дискредитирующий государственную власть и Вооруженные силы (ВС) страны.

Ранее в Москве суд приговорил к 6,5 года лишения свободы администратора Telegram-канала Moscow Calling 36-летнего Андрея Куршина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за распространение фейков о Российской армии.

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