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11:11, 7 августа 2024Силовые структуры

Администратора Telegram-канала осудили на 6,5 года за фейки о Российской армии

В Москве суд дал 6,5 года администратору Telegram-канала Moscow Calling Куршину

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 6,5 года лишения свободы администратора Telegram-канала Moscow Calling 36-летнего Андрея Куршина (признан иноагентом) за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
 
Осужденного отправят в исправительную колонию общего режима. Его взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Куршин признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»). Также его лишили права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года.
 
Суд установил, что Куршин с августа 2022 года по январь 2023 года публиковал в своем канале ложную информацию о действиях российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
 
На следствии он признал вину. Его задержали 31 августа 2023 года на Ленинградском вокзале в Москве.

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      Любовь Ширижик
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