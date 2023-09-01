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11:33, 1 сентября 2023Силовые структуры

Администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации Российской армии

Администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Куршин сотрудничает со следствием.

31 августа фигуранта задержали на Ленинградском вокзале в Москве. В отношении Куршина возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. По данным силовиков, Куршин публиковал в канале сообщения, в которых дискредитировал Российскую армию и власть, радовался атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), оскорблял военных корреспондентов, освещающих проведение СВО.

Сообщается также, что задержанный работает на инженерном предприятии, которое занимается выпуском программного обеспечения к вооружению, и имеет доступ к гостайне.

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    Екатерина Власова
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