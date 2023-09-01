Следователи попросили об аресте администратора Telegram-канала Куршина

СКР просит арестовать администратора Telegram-канала Moscow Calling Куршина

Следствие направило в суд ходатайство об аресте мужчины, обвиняемого в распространении фейков про Вооруженные силы России. Речь идет об администраторе Telegram-канала Moscow Calling Андрее Куршине, уточняет ТАСС.



Данный вопрос рассмотрит Черемушкинский суд столицы. Фигуранту вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Куршин признал вину.



По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года он разместил в своем публичном канале публикации с фейками о действиях российских военнослужащих против мирного населения Украины.



Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве.