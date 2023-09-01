Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:00, 1 сентября 2023Силовые структуры

Администратор Telegram-канала Куршин взят под домашний арест

В Москве суд поместил под домашний арест администратора Telegram-канала Куршина
Начало событий в новости Следователи попросили об аресте администратора Telegram-канала Куршина

Фото: Андрей Куршин

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину, обвиняемому в распространении фейков про Вооруженные силы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана до 28 октября. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. Куршин признал вину.

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года он разместил в своем публичном канале публикации с фейками о действиях российских военнослужащих против мирного населения Украины.

Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Главный разведчик Украины призвал перенести военные действия в Россию. Как на это отреагирует Запад?

    Польский военный вертолет на километр вторгся на территорию Белоруссии

    Растительное питание признали эффективным в профилактике аллергии

    Двух жителей Мелитополя осудят за совершение терактов во время референдумов

    Стало известно имя нового обладателя самой большой бутылки виски в мире

    В ЦСКА высказались о допуске Федотова к матчам КХЛ вопреки запрету IIHF

    Администратор Telegram-канала Куршин взят под домашний арест

    Большинство депортированных с Бали иностранцев оказалось россиянами

    Минобороны Украины попыталось закупить некачественные продукты для армии

    В Польше стало больше заболевших «болезнью легионеров»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости