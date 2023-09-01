Администратор Telegram-канала Куршин взят под домашний арест

В Москве суд поместил под домашний арест администратора Telegram-канала Куршина

Начало событий в новости Следователи попросили об аресте администратора Telegram-канала Куршина

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину, обвиняемому в распространении фейков про Вооруженные силы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана до 28 октября. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. Куршин признал вину.

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года он разместил в своем публичном канале публикации с фейками о действиях российских военнослужащих против мирного населения Украины.

Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве.