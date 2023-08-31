Администратора Telegram-канала Moscow Calling задержали за дискредитацию армии

В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Куршина

В Москве на Ленинградском вокзале задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Об этом сообщает Shot.

В отношении Куршина возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России. По данным силовиков, Куршин публиковал в канале сообщения, в которых дискредитировал Российскую армию и власть, радовался атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), оскорблял военных корреспондентов, освещающих проведение СВО.

Сообщается также, что задержанный работает на инженерном предприятии, которое занимается выпуском программного обеспечения к вооружению, и имеет доступ к гостайне.