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18:19, 31 августа 2023Силовые структуры

Администратора Telegram-канала Moscow Calling задержали за дискредитацию армии

В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Куршина

Кадр: Telegram-канал Shot

В Москве на Ленинградском вокзале задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Об этом сообщает Shot.

В отношении Куршина возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России. По данным силовиков, Куршин публиковал в канале сообщения, в которых дискредитировал Российскую армию и власть, радовался атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), оскорблял военных корреспондентов, освещающих проведение СВО.

Сообщается также, что задержанный работает на инженерном предприятии, которое занимается выпуском программного обеспечения к вооружению, и имеет доступ к гостайне.

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    Илона Палей
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