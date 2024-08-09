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10:20, 9 августа 2024Культура

Граффити Бэнкси похитили с улицы Лондона

Спутниковую тарелку с граффити уличного художника Бэнкси похитили в Лондоне

Фото: PA Images / Legion-Media

Одно из четырех новых граффити анонимного уличного художника Бэнкси похитили прямо с улицы Лондона. Об этом сообщило издание The Guardian.

Недавно в столице Великобритании появились сразу четыре новых работы Бэнкси, посвященные зоозащите и проблеме вынужденного переселения животных из мест их обитания. Одна из четырех картин уже через несколько часов была украдена неизвестным в маске. Дело в том, что граффити было нанесено на спутниковую тарелку, так что злоумышленнику не составило труда снять и унести ее в неизвестном направлении.

Ранее Бэнкси поделился новыми творениями в своих социальных сетях, подтвердив тем самым свое авторство.

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      Андрей Шеньшаков
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