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13:20, 6 августа 2024Культура

В Лондоне появилась новая работа Бэнкси

Анонимный уличный художник Бэнкси презентовал новое граффити в Лондоне

Фото: @banksy

Уличный художник Бэнкси, личность которого до сих пор остается нераскрытой, презентовал новую работу. Фотографию своего граффити он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Работа появилась на стене в районе Кью-Грин на севере Лондона. На ней изображен черный силуэт козла, стоящего на возвышенности на фоне падающих камней. Справа от рисунка находится камера видеонаблюдения, которая направлена на животное.

Предыдущая работа Бэнкси — граффити, имитирующее крону дерева, — появилась в столице Великобритании в марте, но была испорчена вандалами. Рисунок облили белой краской.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали настоящее имя художника.

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      Андрей Шеньшаков
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