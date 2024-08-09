Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 9 августа 2024Экономика

Из кранов в российском городе потекла ржавая вода

В Бердске из кранов потекла ржавая вода

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

У жителей Бердска Новосибирской области из кранов потекла ржавая вода. Об этом сообщил Telegram-канал Mash SIberia.

Вода рыжего цвета полилась из кранов из-за поломки на насосной станции №1. На непригодную для использования воду пожаловались жители поселков Зональный и Агролес Искитимского района, а также улиц Сибирской, Калинина и центра Бердска.

По словам главы города Романа Бурдина, воду недолжного качества местным жителям подают уже на протяжении нескольких недель. В администрации местных жителей заверили, что проблема может быть решена к понедельнику, 12 августа.

Ранее стало известно о 95-процентном износе водопроводных коммуникаций в Волгоградской области, из-за чего некоторым жителям региона в дома поступает вода с примесями. В 2023 году пробы воды в регионе выявили ряд токсичных веществ. Там обнаружили натрий, магний, хлор, железо, сульфаты и хлороформ.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

      Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше