Из кранов в российском городе потекла ржавая вода

В Бердске из кранов потекла ржавая вода

У жителей Бердска Новосибирской области из кранов потекла ржавая вода. Об этом сообщил Telegram-канал Mash SIberia.

Вода рыжего цвета полилась из кранов из-за поломки на насосной станции №1. На непригодную для использования воду пожаловались жители поселков Зональный и Агролес Искитимского района, а также улиц Сибирской, Калинина и центра Бердска.

По словам главы города Романа Бурдина, воду недолжного качества местным жителям подают уже на протяжении нескольких недель. В администрации местных жителей заверили, что проблема может быть решена к понедельнику, 12 августа.

Ранее стало известно о 95-процентном износе водопроводных коммуникаций в Волгоградской области, из-за чего некоторым жителям региона в дома поступает вода с примесями. В 2023 году пробы воды в регионе выявили ряд токсичных веществ. Там обнаружили натрий, магний, хлор, железо, сульфаты и хлороформ.