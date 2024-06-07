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12:14, 7 июня 2024Экономика

Жители российского региона начали пить ржавую воду

Роспотребнадзор: износ водопровода в Волгоградской области составляет 95 %

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Износ водопроводных коммуникаций в Волгоградской области в некоторых районах составляет 95 процентов. Из-за этого некоторым жителям региона в дома поступает вода с примесями. О некачественной питьевой воде говорится в докладе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Волгоградской области.

Коррозия, которая разъедает трубы, способствует накоплению в воде вредных примесей. Так, в 2023 году пробы воды выявили ряд токсичных веществ в воде. Там обнаружили натрий, магний, хлор, железо, сульфаты и хлороформ. Ведомство особенно отметило опасность хлороформа. Это соединение поступает в воду во время процедуры ее обеззараживания.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин заявил, что жилищно-коммунальное хозяйство в России оказалось изношено на 60-70 процентов. Он также рассказал, что в некоторых местах трубы существуют с советских времен, а объекты ЖКХ начали гнить.

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      Мария Черкасова
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