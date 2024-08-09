Кабмин Германии ушел от вопроса о применении своего оружия в Курской области

Кабмин Германии ушел от вопроса о применении оружия ВСУ в Курской области

Кабмин Германии ушел от вопроса о применении немецкого оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в правительстве ФРГ подчеркнули, что не располагали данными о применении украинскими войсками оружия в Курской области, но приняли их к сведению.

«Федеральное правительство не располагает собственной информацией об этом. (...) Об этих противоречивых сведениях», — ответили на запрос о возможном применении немецкой техники.

Ранее председатель комитета бундестага по вопросам обороны от парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что ВСУ могут использовать немецкие танки на территории России. По его словам, территории как Украины, так и России являются зоной боевых действий, поэтому применение западной военной техники Киевом на российской территории якобы «соотносится с положениями международного права».