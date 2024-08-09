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16:48, 9 августа 2024Силовые структуры

Калечащего пациентов костоправа Скрипника приговорили за лечение людей молотком

В Оренбурге суд приговорил костоправа Скрипника к 1,5 года колонии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Оренбурге суд приговорил к полутора годам колонии общего режима костоправа Петра Скрипника, который лечил людей молотком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Костоправа также обязали выплатить один миллион рублей для компенсации морального ущерба.

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По версии следствия, Скрипник убеждал пациентов, что лечит их уникальными методами — ударами молотком по позвоночнику и кровопусканием. При этом он уверял, что имеет медицинское образование, хотя документально подтвердить это не мог. В результате состояние здоровья некоторых пациентов после визита к Скрипнику ухудшалось.

Ранее сообщалось, что случайное знакомство с костоправом на улице обернулось для 62-летней москвички переломом ребер.

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