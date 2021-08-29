Викторию Боню публично избили молотком

Видео: @victoriabonya

Российская модель и телеведущая Виктория Боня продемонстрировала своим подписчикам в Instagram, как лечить позвоночник с помощью тяжеловесного молотка. По ее словам, ранее, на шоу «Вышка» она получила вывих позвоночника, когда тренировалась на батуте.

«Слабонервным не смотреть. Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина. Я говорю по себе: было смещение таза, жила с адскими болями в пояснице», — рассказала телезвезда.

Экс-участница «Дома-2» опубликовала видео, на котором линейный костоправ Юрий Главчев, «поднимающий людей с инвалидных колясок», помогает ей справиться с травмой. В кадре она лежит на кушетке свесив ноги, а мужчина, вооружившись большим строительным молотком и деревянной катушкой, примеряется и несколько раз бьет модель по позвоночнику.

Телеведущая отметила, что не испытывала боли во время процесса, а необычный способ лечения помог ей за три дня. Боня славится своим нестандартным подходом к решению проблем и часто демонстрирует «лайфхаки», которые обычным людям могут показаться весьма странными.

Ранее, Виктория Боня пообещала, что «уроет» телеведущую Ксению Собчак в открытом конфликте.