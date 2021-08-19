Ведущий «Дома-2» раскрыл свои гонорары

Российский блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян ответил на вопрос о том, сколько он зарабатывает на рекламе. Свои гонорары он раскрыл в беседе для YouTube-шоу «Есть вопросики».

Телеведущий заявил, что в среднем за один рекламный пост в Instagram он получает от 500-600 тысяч рублей. «Смотря какая реклама. Есть там миллион-полтора [миллиона рублей]», — сказал он. Манукян добавил, что недавно снялся в рекламе одного крупного банка и получил за это почти два миллиона рублей.

Блогер также признался, что в последнее время перестал тратить деньги на себя. Вместо этого Манукян начал вкладывать заработанные суммы в бизнес. «У меня есть очень много домов в Москве. Мы сейчас будем застраивать один коттеджный поселок. У меня очень серьезный бизнес, но я не афиширую это», — поделился он.

Ранее бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала о зарплатах участников телепроекта. По ее словам, первые три месяца они получают по тысяче долларов в месяц. Если участнику удается продержаться это время, то после ему сразу выдают три тысячи долларов, если же его выгнали раньше, то он не получает ничего.

О том, что Манукян стал одним из ведущих проекта «Дом-2» на телеканале «Ю», стало известно в конце мая. Блогер подчеркнул, что новая работа не связана с его бывшей возлюбленной и звездой реалити-шоу Ольгой Бузовой, и ему все равно, как она относится к этому назначению.