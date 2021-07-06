Ведущий «Дома-2» объяснил причину конфликта с Бузовой

Ведущий и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов объяснил, почему певица и ведущая Ольга Бузова могла поссориться с бывшими коллегами по проекту. Причину конфликта он объяснил в комментарии «Телепрограмме».

Отвечая на вопрос корреспондента о том, почему Бузова посчитала, что ведущие «Дома-2» воткнули ей нож в спину, Черкасов назвал эти слова бредом. «Выдвигалось предположение, что якобы мы должны были предупредить ее о том, что Даву (Давида Манукяна, бывшего возлюбленного Бузовой — прим. «Ленты.ру») взяли ведущим», — отметил он.

Тем не менее Черкасов заверил, что сам узнал о приходе Манукяна на проект из соцсетей. «Не понимаю, про какой нож говорит Ольга Бузова. Неужели она думает, что я мог прийти и сказать руководству: "Не берите Даву"?» — выразил удивление ведущий.

По мнению Черкасова, реакция Бузовой может быть связана с тем, что она придерживается позиции «Все плохие, а я хорошая». Ведущий также заверил, что не намерен публично выяснять отношения с бывшей коллегой или устраивать разборки в сети. «Получается, что мы пили из одного колодца и теперь дружненько будем туда плевать», — заключил ведущий.

Ранее другой ведущий «Дома-2» Влад Кадони обвинил Бузову в лицемерии. Он заявил, что пребывает в шоке от поведения бывшей коллеги. Так Кадони оценил новость о том, что она отписалась от него в Instagram. В ответ на его публикацию Бузова написала: «Я лишь на секунду обернулась, а вы всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули».

В апреле Бузова отказалась вести перезапуск «Дома-2» на канале «Ю». Она объяснила решение тем, что ее история на телепроекте закончена. Бузова подчеркнула, что с проектом связано множество событий в ее жизни, так как она провела на телестройке 17 лет — сначала в качестве участницы, а затем в роли ведущей.