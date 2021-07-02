Ведущий «Дома-2» обвинил Бузову в лицемерии

Один из ведущих реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони обвинил певицу и телеведущую Ольгу Бузову в лицемерии. В посте в Instagram он также заявил, что пребывает в шоке от поведения бывшей коллеги.

Кадони возмутился тем, что Бузова, по его словам, вычеркнула его из жизни. Таким образом он оценил новость о том, что та отписалась от него в Instagram.

Ведущий посчитал, что Бузова поступила так, будто «стыдливо пытается отказаться от собственного прошлого». Кадони также вспомнил, что еще несколько месяцев назад они с Бузовой дружили и выпивали на вечеринке.

«Можешь обидеться на меня, посчитать дном или немужиком, но я в глубоком шоке от твоего лицемерия! И это касается не только недавнего поступка. Последнее время "Дом-2" уже был не для тебя, а вот российский шоу-биз — это прям твое!!!» — возмутился Кадони и пожелал Бузовой удачи.

В апреле Бузова отказалась вести перезапуск «Дома-2» на канале «Ю». Она объяснила решение тем, что ее история на телепроекте закончена. Бузова подчеркнула, что с проектом связано множество событий в ее жизни, так как она провела на телестройке 17 лет — сначала в качестве участницы, а затем в роли ведущей.

О том, что «Дом-2» перезапустят на телеканале «Ю», стало известно в конце марта. ТНТ официально объявил о прекращении работы над реалити-шоу 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.