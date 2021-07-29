Ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Влад Кадони уличили бывшую коллегу Ольгу Бузову во лжи. В Instagram-сторис они отреагировали на комментарий, в котором певица заявила, что заранее предупредила бывших коллег об уходе с проекта.

«Я узнала в 13:00 дня. А в 20:00 уже было лобное (съемки эпизода программы — прим. «Ленты.ру»), на котором мы должны были быть вместе! Эта вечная ложь всех ******* [достала]», — возмутилась Бородина. В качестве доказательства она опубликовала отрывок из переписки с Бузовой. Из скриншота следует, что Бузова сообщила Бородиной о своем решении покинуть «Дом-2» всего за несколько часов до выхода в эфир.

Кадони, в свою очередь, обвинил Бузову в том, что она «кинула коллег и проект». Он вспомнил, что телеведущая записывала подводки к новому сезону «Дома-2» и активно готовилась к съемкам. По его словам, Бузова превращается в «лицемерного человека, который пытается выставить окружающих врунами».

Ранее еще одна ведущая шоу Ольга Орлова ответила на обвинения Бузовой в предательстве. Орлова рассказала, что продюсеры «Дома-2» поставили ее в неудобное положение: она до последнего не знала, что место Бузовой в проекте займет ее бывший возлюбленный Давид Манукян. Ведущая подчеркнула, что «не делала ничего плохого» бывшей коллеге.