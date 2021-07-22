Адвокат высказался о решении Ксении Бородиной переписать особняк на мать

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение российской телеведущей Ксении Бородиной перед разводом переписать на свою мать особняк в Московской области. Правозащитник рассмотрел два варианта развития событий, сообщает News.ru.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд

Добровинский подчеркнул, что, если недвижимость была приобретена в браке, то Бородина могла переоформить объект на родственницу только с согласия своего супруга. В противном случае процесс становится бессмысленным.

«Если же особняк был приобретен до брака, то какой смысл его куда-то переписывать, потому что на него супруг не может претендовать. Даже если мы берем, что в особняке во время брака были какие-то сверхъестественные улучшения и половину этих денег должен один или второй [супруг], то все равно это ничего не меняет, потому что спереть или спрятать особняк не удастся», — высказался адвокат.

Об изменении владельца коттеджа Бородиной ранее сообщил Telegram-канал Mash. Объект стоимостью 18 миллионов рублей находится на Новорижском шоссе. О переоформлении владений стало известно в ходе бракоразводного процесса телеведущей с Курбаном Омаровым. По неофициальным данным, пара подала на развод в конце июня 2021 года.