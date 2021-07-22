Адвокат высказался о решении Ксении Бородиной переписать особняк на мать

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение российской телеведущей Ксении Бородиной перед разводом переписать на свою мать особняк в Московской области. Правозащитник рассмотрел два варианта развития событий, сообщает News.ru.
Добровинский подчеркнул, что, если недвижимость была приобретена в браке, то Бородина могла переоформить объект на родственницу только с согласия своего супруга. В противном случае процесс становится бессмысленным.
«Если же особняк был приобретен до брака, то какой смысл его куда-то переписывать, потому что на него супруг не может претендовать. Даже если мы берем, что в особняке во время брака были какие-то сверхъестественные улучшения и половину этих денег должен один или второй [супруг], то все равно это ничего не меняет, потому что спереть или спрятать особняк не удастся», — высказался адвокат.
Об изменении владельца коттеджа Бородиной ранее сообщил Telegram-канал Mash. Объект стоимостью 18 миллионов рублей находится на Новорижском шоссе. О переоформлении владений стало известно в ходе бракоразводного процесса телеведущей с Курбаном Омаровым. По неофициальным данным, пара подала на развод в конце июня 2021 года.