Ведущая «Дома-2» ответила на обвинения Бузовой в предательстве

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова ответила на обвинения в предательстве со стороны бывшей коллеги по проекту Ольги Бузовой. Подробности конфликта она раскрыла в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

По словам телеведущей, продюсеры проекта длительное время скрывали, что место Бузовой после ее ухода из «Дома-2» займет ее бывший возлюбленный Давид Манукян. «Можно сказать, как я узнала, что он будет ведущим? Я увидела пост в Instagram. И на следующий день он был в эфире. Я вообще тогда была в отпуске», — вспомнила Орлова.

Она призналась, что решила отписаться от бывшей коллеги в социальных сетях после обвинений в предательстве. «Я с ней категорически не согласна, потому что узнала (о назначении Манукяна — прим. «Ленты.ру») ровно в тот же день, что и она. Я ничего плохого не сделала для нее», — подчеркнула звезда.

Орлова заявила, что создатели телепроекта поставили ее и других ведущих в неудобную ситуацию, и никто не осмелился перечить начальству. Орлова отметила, что обида Бузовой не должна быть направлена на бывших коллег.

Ранее другой ведущий реалити-шоу Влад Кадони обвинил Бузову в лицемерии. Он сообщил, что пребывает в шоке от ее поведения. Так Кадони оценил новость о том, что звезда отписалась от него в Instagram. Бузова же в ответ на это посчитала, что бывшие коллеги воткнули ей «ножи в спину».