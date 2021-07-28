Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова высказалась о том, почему многие люди считают проект аморальным. Знаменитость назвала это убеждение мифом и развеяла его в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

Телеведущая призналась, что за время работы на проекте «поняла одну вещь». «Те, кто ругают "Дом-2", они его не смотрят. Они просто знают, что это программа, в которой происходит что-то аморальное. А на самом деле, когда они начинают смотреть, то этот миф развеивается», — сказала Орлова.

При этом знаменитость отметила, что в популярной передаче иногда бывают жесткие эпизоды. «Кто-то кому-то нагрубит, кто-то кого-то бросит, кто-то кому-то даст в нос. А что, этого в жизни не бывает? Там происходит все то, что бывает. Просто какие-то вещи мы скрываем, а в эфире все на виду», — заявила она.

Орлова добавила, что с удовольствием ходит на работу, потому что занимается любимым делом. Телеведущей интересно наблюдать за тем, как развиваются любовные отношения у участников. Она подчеркнула, что от этого ей «легко и хорошо на душе».

Ранее звезда «Дома-2» ответила на обвинения в предательстве со стороны бывшей коллеги по проекту Ольги Бузовой. Как оказалось, продюсеры реалити-шоу поставили Орлову в неудобную ситуацию. Телеведущая в последний момент узнала о том, что бывший возлюбленный Бузовой блогер Давид Манукян станет ее коллегой.