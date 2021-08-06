Ведущий «Дома-2» ответил на обвинения Бузовой во лжи и предательстве

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов отреагировал на обвинения бывшей коллеги по проекту Ольги Бузовой во лжи и предательстве. В Instagram-сторис он заверил, что не знал о том, что место звезды на проекте займет ее бывший возлюбленный Давид Манукян.

Телеведущий отметил, что ни Бузова, ни ее поклонники «не готовы слышать правду». «Обвинять других во лжи и "ножах в спину" — это уже фирменный почерк и стиль», — заявил Черкасов. При этом он уточнил, что у его бывшей коллеги есть и положительные качества.

Черкасов добавил, что ему больше нравится взаимодействовать с другой ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. «Она надежная, не лицемерит, говорит, что думает, и не давит на жалость. У нее действительно сильный характер», — пояснил он.

Ранее еще одна ведущая проекта Ольга Орлова ответила на упреки Бузовой. Орлова рассказала, что продюсеры «Дома-2» поставили ее в неудобное положение: она до последнего не знала, что место ее бывшей коллеги в передаче займет Манукян. Ведущая подчеркнула, что «не делала ничего плохого» Бузовой.

О том, что Манукян станет одним из основных ведущих «Дома-2», стало известно в конце мая. Изначально планировалось, что перезапуск реалити-шоу на канале «Ю» будет вести Бузова, однако в апреле она отказалась от продолжения участия в проекте. Неофициально утверждалось, что против перехода ведущей могли выступить на ТНТ.