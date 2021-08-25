Популярный телеведущий назвал причины ненависти россиян к звездам «Дома-2»

Ведущий программы «Перезагрузка» на канале ТНТ и профессиональный визажист Сердар Камбаров рассказал, почему россияне испытывают ненависть к певице Ольге Бузовой, модели Виктории Боне и другим звездам реалити-шоу «Дом-2». О причинах он порассуждал в разговоре с Надеждой Стрелец на ее YouTube-канале.

Телеведущий обратил внимание, что негатив в основном исходит от женщин. По его мнению, людей бесит популярность и красота звезд телепроекта. В качестве примера Камбаров вспомнил историю о том, как Боню начали критиковать в сети после ее появления на красной дорожке Каннского фестиваля. «Это жутко всех раздражало. [Спрашивали,] а кто она такая, а почему она там оказалась и так далее», — отметил визажист.

Камбаров признался, что сам иногда любит позлить своих подписчиков в социальных сетях. «Иногда я делаю эксперименты и выкладываю фотки в трусах, потому что я понимаю, что у меня будет огромное количество комментариев», — поделился он и добавил, что заранее понимает, что комментарии будут негативными. Телеведущий добавил, что для него это своего рода психологический тренинг: так он учится реагировать на неконструктивную критику.

Ранее один из ведущих «Дома-2» Давид Манукян ответил на вопрос о своих заработках. Блогер рассказал, что за один рекламный пост в Instagram он может получить до полутора миллионов рублей.