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11:26, 9 августа 2024Ценности

Кэти Перри снялась в крошечном бикини

Певица Кэти Перри снялась в крошечном бикини с анималистичным принтом

Фото: @katyperry

Американская певица Кэти Перри снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница поделилась серией пляжных снимков. На размещенных фото она позирует на фоне моря и яхт, встав на колени и приподняв правую руку. На ней крошечное бикини, оформленное черно-белым анималистичным принтом.

При этом знаменитость сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы. В качестве украшений она выбрала ожерелье с камнями, небольшие круглые серьги и массивное кольцо.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри едва не потеряла купальник во время отдыха со своим возлюбленным, актером Орландо Блумом.

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      Мария Винар
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