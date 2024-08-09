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09:20, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Блогер ради видео оставил живую курицу перед приближавшимся поездом и был задержан

Блогера Шейха задержали за то, что он оставлял различные предметы на рельсах

Фото: wirestock / freepik

Индийский YouTube-блогер Гульшан Шейх был задержан за то, что он ради видео оставлял различные предметы на рельсах перед приближавшимся поездом. Об этом сообщает издание Dexerto.

На своем YouTube-канале 24-летний Шейх публиковал ролики, где показывал, что происходит с предметами после наезда поезда. Отмечается, что он оставлял на рельсах велосипеды, баллоны и другие вещи. В одном из роликов он положил на железнодорожные пути живую курицу, однако неизвестно, сбил ли поезд птицу.

Один из пользователей подал на блогера жалобу. В результате Шейх был задержан. Ютубера обвинили в том, что своими действиями он подвергал опасности жизнь пассажиров поезда.

Ранее сообщалось о задержании американского YouTube-блогера Алекса Чоя. Он руководил съемкой ролика, в котором две женщины запускали фейерверки из вертолета в сторону автомобиля Lamborghini.

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      Олег Давыдов
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