Блогер ради видео оставил живую курицу перед приближавшимся поездом и был задержан

Блогера Шейха задержали за то, что он оставлял различные предметы на рельсах

Индийский YouTube-блогер Гульшан Шейх был задержан за то, что он ради видео оставлял различные предметы на рельсах перед приближавшимся поездом. Об этом сообщает издание Dexerto.

На своем YouTube-канале 24-летний Шейх публиковал ролики, где показывал, что происходит с предметами после наезда поезда. Отмечается, что он оставлял на рельсах велосипеды, баллоны и другие вещи. В одном из роликов он положил на железнодорожные пути живую курицу, однако неизвестно, сбил ли поезд птицу.

Один из пользователей подал на блогера жалобу. В результате Шейх был задержан. Ютубера обвинили в том, что своими действиями он подвергал опасности жизнь пассажиров поезда.

Ранее сообщалось о задержании американского YouTube-блогера Алекса Чоя. Он руководил съемкой ролика, в котором две женщины запускали фейерверки из вертолета в сторону автомобиля Lamborghini.