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12:28, 9 августа 2024Путешествия

Летевших в Мадрид пассажиров высадили в другом городе из-за переполненного туалета

Fox 59: самолет American Airlines сменил курс из-за переполненного туалета

Фото: Racool_studio / freepik

Пассажирский самолет American Airlines, летевший из США в Испанию, сменил курс и сел в другом городе из-за переполненного туалета. Об этом пишет портал Fox 59.

Нештатная ситуация произошла 7 августа на рейсе из Далласа в Мадрид. Во время полета экипаж сообщил, что уборная переполнилась, в результате пассажиров высадили в Нью-Йорке.

Авиакомпания объяснила незапланированную посадку «проблемой с техническим обслуживанием». Воздушное судно приземлилось без происшествий, вылет в Мадрид перенесли на вечер следующего дня. Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.

Ранее бортпроводникам самолета, перевозившего футбольную команду, пришлось вручную выгребать отходы из туалетов. Отмечалось, что вода на борту закончилась через полчаса полета.

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      Мария Борисова
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