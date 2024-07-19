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18:18, 19 июля 2024Путешествия

Бортпроводникам пришлось вручную выгребать отходы из туалетов самолета

Бортпроводники самолета с футболистами вручную выгребали отходы из туалетов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бортпроводникам самолета, перевозившего австралийскую футбольную команду, пришлось вручную выгребать отходы из туалетов из-за внезапно закончившейся воды. Подробностями истории поделилось издание 1News.

Уточняется, что вода на борту воздушного судна, летевшего из города Лонсестон на острове Тасмания в штат Западная Австралия, закончилась через полчаса после взлета. Из-за этого члены экипажа самостоятельно вычерпывали содержимое туалетов и перемещали его в тазы.

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«Эта ситуация совершенно неприемлема и демонстрирует вопиющее пренебрежение к обязанностям заботиться как о наших членах экипажа, так и о пассажирах, которых они обслуживают», — заявил секретарь австралийского профсоюза транспортников Тим Доусон.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку из-за поломок в туалетах. Один из пассажиров рейса рассказал, что все уборные на борту не смывали воду.

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      Алина Черненко
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