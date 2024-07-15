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18:32, 15 июля 2024Путешествия

Сломанные туалеты сорвали рейс пассажирского самолета в США

Самолет American Airlines совершил вынужденную посадку из-за сломанных туалетов

Фото: Pat Stornebrink / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку из-за поломок в туалетах. Подробностями истории поделился один из пассажиров рейса на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на пост обратил внимание портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 12 июля, на борту пассажирского лайнера, летевшего из Бостона в Лос-Анджелес, США. После того как в уборных Airbus A321 обнаружилась неисправность, экипаж решил сесть в Финиксе.

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Автор публикации Виджай Кастури признался, что его рейс впервые был сорван из-за сломанных туалетов. «Рейс AA1632 из Бостона в Лос-Анджелес, которым я летел сегодня вечером, был перенаправлен в Финикс, потому что все туалеты в самолете не смывали воду», — рассказал пассажир.

По данным источника, после посадки механики устранили неполадку примерно за час. Затем воздушное судно продолжило полет и прибыло в точку назначения примерно с двухчасовым опозданием.

В апреле самолет этой же авиакомпании во время полета резко сменил курс из-за переполненных туалетов. Позже выяснилось, что они не были опорожнены после предыдущего рейса.

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      Алина Черненко
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