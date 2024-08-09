Маша Распутина резко высказалась о поведении Лаймы Вайкуле

Певица Маша Распутина назвала поведение Лаймы Вайкуле хамством

Певица Маша Распутина резко высказалась о поведении советской и латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле. Ее слова приводит aif.ru.

Исполнительница хита «Живи, страна» заявила, что критика Вайкуле в адрес России является хамством. «То, что отмочила Лайма, — это ужасно. Она здесь, в России, состоялась. Как можно было заявлять такое? Я слушала и думала: боже, где совесть?» — сказала певица.

Артистка подчеркнула, что в «родной Прибалтике» у исполнительницы на концертах не было сборов. «Это говорили многие организаторы, и этого не надо скрывать. А почему же ты тогда ругаешь тот народ и ту страну, которая дала тебе какую-то значимость, популярность? Очень странно. Это просто хамство, повторяю!» — добавила она.

Ранее Маша Распутина высказалась о поведении народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Она заявила, что исполнительница «обгадила пьедестал» неосторожными высказываниями.