Маша Распутина высказалась о поведении Пугачевой

Певица Маша Распутина заявила, что Пугачева «обгадила пьедестал»

Певица Маша Распутина высказалась о поведении народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Ее слова приводит aif.ru.

Исполнительница хита «Живи, страна» заявила, что Пугачева «обгадила пьедестал» неосторожными высказываниями. По ее словам, исполнительница позволила себе непростительные вещи.

«Народ не прощает ничего. Можно ругать организаторов, но никогда народ нельзя называть ни быдлом, ни рабами, ни холопами», — подчеркнула Распутина.

Ранее певица заявила, что Пугачева никогда не пыталась «перекрыть ей воздух». «Может, она втихую перебивала, но она ко мне всегда с уважением относилась. Во всяком случае, выдавала вид», — пояснила она. Распутина также отметила, что когда-то Пугачева была ее кумиром и примером для подражания.