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09:30, 9 августа 2024Россия

Мигрантам запретили водить такси и продавать сигареты в российском регионе

Губернатор Красноярского края Котюков запретил мигрантам в регионе водить такси

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков своим указом запретил мигрантам в регионе водить такси и продавать сигареты. Действие документа вступит в силу с марта 2025 года. Его разместили на сайте правительства российского региона.

Котюков в своем Telegram-канале отметил, что местные работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников.

«Вместе с ГУ МВД России по Красноярскому краю продолжаем анализировать другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения», — написал губернатор.

Согласно данным документа, запрет на работу в такси и специализированных магазинах коснется не всех иностранцев, а только тех, кто работает на основании патента. Их выдают тем приезжим гражданам, которым не нужна виза на въезд на территорию Россию, но нужны другие документы при приеме на работу.

До этого сообщалось, что в Самарской области расширили список запрещенных профессий для мигрантов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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