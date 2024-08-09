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14:18, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о возможности объявления новой мобилизации в России не нашло подтверждения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В соцсетях стали распространяться слухи о том, что в России якобы скоро могут объявить новую мобилизацию из-за атаки Украиной Курской области.

«В Госдуме заговорили о мобилизации после атаки на Курскую область», «В России призывают к мобилизации», — сообщения такого род стали появляться в различных сообществах и каналах (1, 2). При этом в публикациях приводились слова депутата Госдумы Алексея Журавлева, который ранее заявил, что России надо готовить мобилизационный резерв для противостояния с Западом.

Слова Журавлева являются его личным мнением. Ранее он уже не единожды призывал к новой мобилизации в России.

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин исключил возможность новой мобилизации в России на фоне событий в Курской области. «Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник Генерального штаба», — сообщил Заварзин.

Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок усомнился в том, что события в Курской области приведут к новой волне мобилизации. Он счел, что мобилизация в стране не потребуется, так как масштаб украинской атаки незначителен.

Ни президент России Владимир Путин, ни министр обороны России Андрей Белоусов не объявляли о новой мобилизации на фоне атаки Украиной на Курскую область.

Фейки о якобы новой волне мобилизации в России — одни из самых распространенных. Сообщения такого рода регулярно курсируют в сети и при этом не находят подтверждения (1, 2).

Утверждения о том, что в России могут объявить новую мобилизацию, распространялись преимущественно в соцсетях. При этом некоторые СМИ опубликовали слова Журавлева о мобилизационном резерве.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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