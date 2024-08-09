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10:58, 9 августа 2024Россия

Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

В сети появились кадры момента смертельного ДТП на 53-м километре МКАД

В сети появились кадры момента смертельной аварии на 53-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Их публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, что внедорожник выезжает на полосы встречного движения на МКАД из-за отсутствия разделительных блоков. Навстречу автомобилю движется большое число машин, из-за чего внедорожник сталкивается с несколькими автомобилями и несколько раз переворачивается. После столкновения движение мгновенно оказалось парализовано. Видеозапись заканчивается тем, что люди выходят из поврежденных автомобилей, чтобы помочь водителю внедорожника.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении департамента.

Авария на МКАД произошла утром в пятницу, 9 августа. Там, по предварительным данным, столкнулись не менее шести автомобилей. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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