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16:21, 9 августа 2024Наука и техника

Обнаружены сотни двойных астероидов

Космический телескоп Gaia обнаружил сотни двойных астероидов

Изображение: ESA / Gaia / DPAC

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью миссии Gaia обнаружили потенциальные луны у нескольких сотен астероидов, у которых спутники ранее не были известны. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Космический телескоп Gaia уже исследовал астероиды с известными спутниками, и было подтверждено, что астрометрические данные, полученные с его помощью, могут выявлять признаки этих крошечных лун. В новом исследовании было показано, что Gaia может обнаруживать спутники даже у тех астероидов, которые ранее считались одиночными.

Астрономы провели поиск колебаний в движении астероидов, которые вызваны влиянием орбитальных компаньонов. Оказалось, что около одной шестой части исследованных астероидов могут иметь спутники.

В случае подтверждения открытия, к списку двойных астероидов добавятся еще 352 кандидата, что почти удвоит известное количество астероидов с лунами.

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      Александр Еникеев
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