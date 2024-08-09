Обнаружены сотни двойных астероидов

Космический телескоп Gaia обнаружил сотни двойных астероидов

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью миссии Gaia обнаружили потенциальные луны у нескольких сотен астероидов, у которых спутники ранее не были известны. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Космический телескоп Gaia уже исследовал астероиды с известными спутниками, и было подтверждено, что астрометрические данные, полученные с его помощью, могут выявлять признаки этих крошечных лун. В новом исследовании было показано, что Gaia может обнаруживать спутники даже у тех астероидов, которые ранее считались одиночными.

Астрономы провели поиск колебаний в движении астероидов, которые вызваны влиянием орбитальных компаньонов. Оказалось, что около одной шестой части исследованных астероидов могут иметь спутники.

В случае подтверждения открытия, к списку двойных астероидов добавятся еще 352 кандидата, что почти удвоит известное количество астероидов с лунами.