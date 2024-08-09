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11:45, 9 августа 2024Экономика

Москвичам назвали срок прихода первых заморозков

Синоптик Позднякова: первые заморозки придут в Москву в начале сентября

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Первые заморозки могут прийти в Москву в начале сентября. Такой срок назвала жителям столицы специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «Москва 24».

Синоптик отметила, что точный прогноз прихода отрицательных температур ночью можно будет дать только в конце августа. «В среднем первые заморозки бывают в столице в первых числах сентября. Но как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно», — пояснила Позднякова.

Метеоролог рассказала, что в субботу, 10 августа, в столице может пройти кратковременный дождь, однако большую часть дня будет солнечно. Воздух днем прогреется до плюс 23-25 градусов Цельсия — это близко к климатической норме. В воскресенье дневные температуры не превысят 20 градусов. 12 и 13 августа прохладная погода сохранится — ожидается плюс 17-20 градусов, заключила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Ильин пообещал москвичам «скверные» выходные с дождями и грозами. Вечером в субботу в столицу придет холодный атмосферный фронт. Ожидается заметное понижение температуры. Начнутся сильные дожди, которые продляться до утра воскресенья.

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      Нина Ташевская
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