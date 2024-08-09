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14:46, 9 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали сентябрьские холода

Синоптик Тишковец: на следующей неделе москвичей ждут сентябрьские холода

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ближайшие дни на Москву и Подмосковье обрушится похолодание, в результате чего температура воздуха станет скорее соответствовать сентябрьской. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, суббота, 10 августа, будет достаточно комфортной. Столбики термометров днем покажут до 20-25 градусов, а во время сумерек — 9-14 градусов. Большая часть дня пройдет без осадков, однако вечером местами возможен кратковременный дождь. «В воскресенье, 11 августа, в Москве через берега Москвы-реки начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями, с общим количеством осадков до 16 миллиметров, или одна пятая часть от положенной климатической нормы. Порывы ветра могут достигать штормовых 14-19 метров в секунду», — поделился информацией специалист. Что касается температуры воздуха, то одна составит 16-21 градус.

Начало следующей недели, отметил Тишковец, ознаменуется «самой холодной погодой в век глобального потепления». Понедельник, 12 августа, станет самым холодным днем за все лето — столбики термометров покажут 14-19 градусов. Эксперт добавил, что в прошлый раз подобные показатели в это время года фиксировались лишь в конце 90-х годов. К середине недели станет теплее, воздух прогреется до 17-22 градусов. В заключение синоптик сообщил, что в последующие дни вновь вернется солнечная августовская погода с температурой 20-25 градусов.

Ранее в этот же день стало известно, что первые заморозки придут в Москву в начале сентября.

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      Полина Кислицына
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