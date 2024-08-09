Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 9 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали возвращение тепла

Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву в субботу

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Тепло вернется в Москву в субботу, 10 августа. Хорошую погоду на выходных жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».

В субботу в Москве будет тепло, солнечно и сухо. По словам Шувалова, с вероятностью 80-90 процентов осадков не будет. Температура поднимется до 25 градусов тепла. Однако ближе к вечеру погода испортится, а в ночь на 11 августа пойдет дождь.

«Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье — это небо и земля. Суббота — тепло и солнечно, а в воскресенье — дождь и температура 18-20 градусов», — заявил синоптик. Он добавил, что прохладная погода (17-20 градусов тепла) ожидает москвичей и в начале следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда рассказал о погоде в столице на следующей неделе. По его прогнозам, первые три дня будет холодно, а затем в Москву придет небольшое потепление.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Стало известно о неготовности армий Восточной Европы к войне

      Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

      Состояние самой богатой семьи Индии сравнили с ВВП страны

      Москвичам пообещали сентябрьские холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше