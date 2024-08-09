Москвичам пообещали возвращение тепла

Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву в субботу

Тепло вернется в Москву в субботу, 10 августа. Хорошую погоду на выходных жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».

В субботу в Москве будет тепло, солнечно и сухо. По словам Шувалова, с вероятностью 80-90 процентов осадков не будет. Температура поднимется до 25 градусов тепла. Однако ближе к вечеру погода испортится, а в ночь на 11 августа пойдет дождь.

«Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье — это небо и земля. Суббота — тепло и солнечно, а в воскресенье — дождь и температура 18-20 градусов», — заявил синоптик. Он добавил, что прохладная погода (17-20 градусов тепла) ожидает москвичей и в начале следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда рассказал о погоде в столице на следующей неделе. По его прогнозам, первые три дня будет холодно, а затем в Москву придет небольшое потепление.