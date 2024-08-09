На Байкале запустят электросуда

В России построят круизное электросудно для путешествий по Байкалу

Российская верфь Emperium построит электрическое круизное судно с панорамным рестораном, баром и зоной спа для путешествий по озеру Байкал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Sitronics Group.

Судно будет предназначено для длительных путешествий по озеру. Оно строится по заказу компании «Водоходъ». Корпус судна начнут строить в 2024 году на «Пермской судоверфи» (входит в Emperium). Трехпалубный электроход «Байкал» будет соответствовать пятизвездочному отелю по уровню сервиса и комфорта. «Байкал» сможет вместить 68 пассажиров в каютах бизнес-класса и эконом-класса. В межнавигационный период электросудно сможет использоваться в качестве плавучей гостиницы.

Судно является инновационным для отечественной судостроительной отрасли, заявил гендиректор «Пермской судоверфи» Николай Малухин. «При его реализации будут задействованы все компетенции, накопленные ранее нашими предприятиями в ходе разработки и серийного выпуска пассажирских электросудов», — заявил он.

Для работы судна зарядные мощности и причалы будут построены в Иркутске, на острове Ольхон, в поселке Усть-Баргузин, в селах Турка, Листвянка и Танхой, добавил гендиректор «Водохода» Ришат Багаутдинов. Благодаря альтернативному источнику для подзарядки аккумуляторных батарей на борту дистанция автономного плавания составит до ста километров, или семи суток, добавил он.