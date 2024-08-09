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01:23, 9 августа 2024Культура

На известного фокусника подали в суд из-за беспорядка в квартире

NYP: соседи Дэвида Копперфильда подали на него в суд из-за беспорядка в квартире

Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Соседи известного американского фокусника Дэвида Копперфильда подали против него иск на 2,5 миллиона долларов из-за беспорядка в его квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Беспорядок настолько ужасен, что угрожает структурной целостности здания», — отмечается в материале. Совет кондоминиума объяснил большую часть ущерба халатностью самого иллюзиониста, например, когда в 2015 году из-за «незаконной и неэффективной» пластиковой сантехники бассейн на крыше прорвало и потоки воды хлынули в квартиры, расположенные ниже.

Как утверждают истцы, Копперфильд заполнил квартиру машинами для предсказания судьбы, аркадными играми и другими предметами для фокусов. При этом он не обеспечивал надлежащее содержание квартиры и довел ее до состояния «полной разрухи» после переезда в 2018 году.

Ранее исполнительный продюсер иллюзиониста Дэвида Копперфильда Крис Кеннер дал показания по делу британца Гэвина Кокса, который пострадал на шоу фокусника в 2013 году. Кеннеру пришлось раскрыть секрет визитной карточки Копперфильда — трюка с исчезновением людей.

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      Маргарита Пименова
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