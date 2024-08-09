На западе Украины начали демонтаж мемориала в честь Великой Отечественной войны

Азаров: в Ивано-Франковской области начали демонтаж мемориала «Холм Славы»

Городские власти в Калуше на западе Украины начали демонтаж мемориала в честь Великой Отечественной войны «Холм Славы». Об этом в Telegram бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«В Калуше Ивано-Франковской области начали демонтаж мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы". Декоммунизаторы поспешили в первую очередь убрать надпись "1941-1945" на гранитной стеле», — говорится в публикации.

Политик напомнил высказывание испанского эссеиста Георга Сантаяны, что не помнящий истории народ обречен на ее повторение.

Ранее Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» страны. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».