Незаконно находящихся в России мигрантов нашли во время проверки общежитий и складов

В Подмосковье полиция обнаружила 29 мигрантов, находящихся в России незаконно

В подмосковном Жуковском сотрудники полиции во время проверки двух общежитий и складского комплекса обнаружили 29 мигрантов, которые находятся в России с нарушением законодательства. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в отношении 10 иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России»). Еще девять мигрантов привлекли по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России»).

Каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей. Жуковский городской суд также принял решение выдворить за пределы страны 10 приезжих, добавила Петрова.

Ранее сотрудники полиции задержали 16 иностранцев в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства.