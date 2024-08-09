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18:09, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Названы две самые распространенные ошибки россиян при составлении паролей

IT-эксперт Чащин призвал россиян не использовать один пароль в разных сервисах

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин назвал две самые распространенные ошибки россиян при составлении паролей. В разговоре с «Лентой.ру» специалист призвал не использовать один и тот же пароль в разных сервисах и не включать в него личные данные.

«В наши дни существуют две самые распространенные ошибки, которые допускают россияне при составлении паролей: используют один и тот же пароль в разных сервисах и добавляют в пароли личные данные — дату своего рождения, свое имя или своих детей и так далее», — рассказал специалист.

Проблема паролей сегодня заключается в том, что сервисы предлагают или подсказывают создавать и использовать такие наборы символов, которые человеку очень сложно запомнить. Но для злоумышленника ничего не стоит совершить брутфорс-атаку (попытка подобрать пароль или ключ шифрования — прим. «Ленты.ру») и взломать ваш пароль

Виктор Чащиноперационный директор компании «Мультифактор»

Чащин также дал ряд советов по созданию надежного пароля. Одним из таковых, по его словам, является использование «мнемонических паролей». «Например, берем фразу "Сорок желтых обезьян быстро кушали банан". Потом придумываем собственное правило, согласно которому, к примеру, каждую вторую или третью букву выкидываем из этой фразы. Получится определенный буквенный шифр. Дальше его нужно дополнить различными цифрами, знаками, которые будут понятны только владельцу пароля, то есть вам. В итоге выйдет отличный пароль, смысл которого знаете только вы», — объяснил эксперт.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа троян, который использовался для установления слежки за пользователями Android в России. Шпионскому вирусу присвоили название LianSpy.

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Согласно имеющимся сведениям, шпионаж за россиянами мог начаться еще в 2021 году. При этом шпионское ПО получало доступ к перепискам пользователей в мессенджерах и соцсетях, а также к их контактам. Обнаружить вредоносную программу оказалось сложно, так как злоумышленники тщательно заметали любые следы.

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