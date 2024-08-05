В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

Kaspersky Lab выявила троян LianSpy, следящий за россиянами с Android

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа троян, который использовался для установления слежки за пользователями Android в России.

Шпионскому вирусу присвоили название LianSpy. Согласно имеющимся сведениям, шпионаж за россиянами мог начаться еще в 2021 году. При этом шпионское ПО получало доступ к перепискам пользователей в мессенджерах и соцсетях, а также к их контактам. Обнаружить вредоносную программу оказалось сложно, так как злоумышленники тщательно заметали любые следы.

В «Лаборатории Касперского» заметили, что слежка носила не массовый, а точечный характер. Специалисты смогли определить более десяти целей. При этом информации о том, кто именно стал жертвами атак шпионского троян, пока нет.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Шпионские трояны могут попасть на устройство после использования публичного Wi-Fi

Директор по информационным технологиям «EdgеЦентр» Сергей Липов сообщил, что вирусы, шпионские трояны и другие вредоносные программы могут попасть на устройство пользователей Android после подключения к точке доступа публичного Wi-Fi.

По его словам, при подключении к открытой сети пользователи автоматически соглашаются передавать свои личные данные владельцу точки. При этом злоумышленники ловят юзеров на невнимательности, создавая фальшивые точки доступа, при подключении к которым человека ждет неизбежная утечка данных.

Таким образом хакеры могут получать доступ к логинам и паролям пользователя, его перепискам и контактам. В это время на устройство юзера могут установить вредоносные программы и шпионские ПО.

«Отдельным и очень важным пунктом в цифровой безопасности является антивирусное программное обеспечение. Его нужно регулярно обновлять, ведь оно защищает ваш компьютер от вредоносных программ, таких как вирусы, трояны, шпионское ПО», — заметил IT-эксперт.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России призвали создать координирующий орган в сфере кибербезопасности

В конце июля 2024 года делегация Совета Федерации посетила Центр киберзащиты Сбербанка, где был поднят вопрос о создании отдельного органа власти, который будет заниматься вопросами кибербезопасности в стране.

Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь заметил, что в последнее время против России начала действовать «целая армия хорошо организованных киберпреступников», причем данная угроза уже давно вышла за рамки работы отдельных организаций.

Он подчеркнул, что киберпреступления стали проблемой общенациональной безопасности. В связи с этим следует подумать о создании координационного органа, который смог бы взять под контроль ситуацию в сфере кибербезопасности. По его словам, это касается не только хакерских атак на российские предприятия, но и телефонного мошенничества и шпионских программ, с которыми сталкиваются жители страны.

Прежде всего, стране нужен единый координирующий орган, который будет ответственен за реализацию политики в сфере кибербезопасности. Это необходимо в том числе с точки зрения обеспечения сохранности персональных данных наших граждан — проблема утечек стоит остро, и во многом именно это создаёт мошенникам фундамент для ведения своей противоправной деятельности. Другая важная задача — подготовка специалистов по кибербезопасности для организаций, которые используют цифровые технологии в своей работе и хранят персональные данные граждан Анатолий Артамонов председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Ранее пользователей Android-смартфонов предупредили об обманной схеме, из-за которой на их устройства устанавливаются банковские трояны. После установки вредоносное ПО похищает информацию о финансовых операциях пользователя.