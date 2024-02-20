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12:32, 20 февраля 2024Наука и техника

Банковские трояны для Android скачали сотни тысяч раз

BleepingComputer: вирусы Anatsa для Android оказались банковскими троянами

Фото: Unsplash

Пользователей Android-смартфонов обманывали с помощью зараженных вирусами приложений. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Специалисты ThreatFabric рассказали о кампании Anatsa, связанной с распространением одноименного банковского трояна. Программа устанавливалась на смартфоны пользователей, а затем похищала данные, связанные с банковскими приложениями.

Некоторые вирусные программы оказались популярными и попали в топы Google Play. К ним отнесли Phone Cleaner – File Explorer, PDF Reader: File Manager и прочие утилиты. Согласно грубому подсчету экспертов, приложения скачали сотни тысяч раз — программы получили как минимум 150 тысяч загрузок.

Специалисты отметили, что программы требовали специальные разрешения для манипуляций с системой. После активации хакеры могли управлять приложениями удаленно. Больше всего от трояна пострадали пользователи из Великобритании, Германии, Испании, Словакии, Словении и Чехии.

В ThreatFabric рекомендовали пользователям отказаться от загрузки приложений от неизвестных разработчиков. Также специалисты призвали ограничить количество разрешений для программ.

Ранее специалисты Group-IB рассказали, что хакеры начали похищать биометрию для создания дипфейков. Затем виртуальные копии лиц использовали для получения доступа к банковским счетам жертв.

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      Андрей Ставицкий
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