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06:31, 16 февраля 2024Наука и техника

Киберпреступники научились воровать лица

BleepingComputer: хакеры начали похищать биометрию для создания дипфейков

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Мошенники в интернете начали похищать биометрию и прочие данные пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В отчет, опубликованном компанией Group-IB, описывается новое вредоносное ПО Gold Pickaxe. Злоумышленники устанавливают программу на смартфоны и компьютеры пользователей обманным способом, чтобы затем своровать у них биометрические данные.

В материале отдельно обращается внимание на кражу биометрии. Это происходит с помощью приложений, которые взаимодействуют с камерой устройства. Специалисты Group-IB уверены, что похищенные цифровые слепки лиц киберпреступники затем используют для создания реалистичных дипфейков. Также хакеры научились с помощью дипфейков получать доступ к банковским счетам пользователей.

Как правило, вредоносное ПО распространяется через фишинг. Android-пользователям предлагают скачать приложение с неизвестного сайта, который внешне напоминает магазин Google Play. Владельцев iPhone просят установить сервис TestFlight и загрузить специальный профиль. В основном хакеры работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее представители OpenAI и Microsoft рассказали, что качество хакерских атак улучшилось благодаря ИИ. «ИИ может помочь злоумышленникам сделать свои атаки более изощренными, и у них есть ресурсы для этого», — заявила аналитик Microsoft Хома Хайятифар.

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      Андрей Ставицкий
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