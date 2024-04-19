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08:11, 21 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о небезопасности публичного Wi-Fi

IT-эксперт Липов предупредил россиян о небезопасности публичного Wi-Fi

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Не все знают, что использование публичного Wi-Fi небезопасно. О возможных угрозах россиян предупредил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал, как защититься от мошенников, подключаясь к общественной точке доступа.

Многие открытые сети не обеспечивают достаточную безопасность пользователей. Дело в том, что, подключаясь к открытому Wi-Fi, пользователи соглашаются передавать свои личные данные владельцу сети. Это обязательное требование, по закону юзер должен подтвердить свою личность, объяснил IT-эксперт. При этом даже крупные провайдеры не могут полностью гарантировать защиту от утечки данных.

Опасность может поджидать любителей бесплатного Wi-Fi и не из-за проблем провайдера интернета, а из-за собственной невнимательности, отметил он. Так, мошенники могут создавать фальшивые точки доступа, которые выглядят как настоящие. Разница может быть буквально в одну букву или цифру, так что доверчивый пользователь не заметит подмены и подключится к специально созданному соединению. В момент подключения к такой точке устройство человека становится уязвимым для хакеров. Они могут получить доступ к его данным, включая логины, пароли, финансовые данные и личные фотографии.

Чтобы обезопасить себя при использовании общественного интернета, собеседник «Ленты.ру» посоветовал соблюдать несколько правил. Во-первых, не заходить в личные профили и не создавать новые учетные записи при таком подключении. Во-вторых, отложить онлайн-покупки до того времени, когда вы сможете использовать личный мобильный интернет или подключитесь к домашнему или офисному интернет-соединению. Если не соблюдать эти рекомендации, хакеры могут получить доступ к вашим личным данным и паролям или банковским данным.

Не заходите на сайты без цифрового сертификата безопасности HTTPS. Критерием надежности сайта можно считать наличие зеленого замочка рядом с адресной строкой. Закрытый замок сигнализирует о наличии у сайта сертификата и сгенерированных криптографических ключей. Это гарантирует шифрование информации, передаваемой между вами и сайтом, обеспечивая конфиденциальность данных. Без этого ваши персональные данные и все ваши активности на этом сайте могут быть передаваться мошенникам

Сергей ЛиповIT-эксперт

Чтобы не подвергать личную информацию опасности и обезвредить гаджет от случайного получения вредоносных файлов, Липов призвал избегать автоматического подключения к общественному Wi-Fi и ранее известным точкам доступа, а также отключить на устройстве удаленную передачу файлов по локальной сети.

«Отдельным и очень важным пунктом в цифровой безопасности является антивирусное программное обеспечение. Его нужно регулярно обновлять, ведь оно защищает ваш компьютер от вредоносных программ, таких как вирусы, трояны, шпионское ПО», — заключил он.

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Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram. Они используют фишинговые ресурсы, маскирующиеся под сообщества. Когда пользователь кликает на ссылку или изображение из поиска, чтобы увидеть первоисточник, он может быть переадресован на сайт злоумышленников.

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      Екатерина Смирная
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