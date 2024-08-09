Полковник оценил ситуацию в Курской области

Полковник Алехин: никто до конца не знает цели ВСУ в Курской области

В Курской области из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась очень сложная ситуация, и никто до конца не знает цели украинских войск. Обстановку в беседе с «Царьградом» оценил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

Он указал, что ВСУ сначала провели разведку боем, нащупали уязвимые места вдоль границы и прорвались. Вначале российскую территорию атаковала тактические группы, затем батальонно-тактические группы, а на вторые сутки на территории приграничья воевало порядка тысячи человек плюс боевая техника.

«У ВСУ было комплексное решение стоящих задач, рассчитанное на маневренные действия и на удар. Пробили брешь и тут же сразу пустили в бой резерв, чтобы расширить плацдарм», — пояснил Алехин.

Коренево, близ которого идут бои, является важнейшим транспортно-логистическим путьем, от него идут пути в сторону Рыльска и Курчатовской АЭС. Алехин предупредил, что в случае закрепления украинские силы могут заминировать дороги. «Неслучайно сейчас наши подразделения предпринимают самые решительные меры, чтобы стабилизировать эту ситуацию и уничтожить прорвавшиеся тактические группы», — добавил полковник.

Ранее The Washington Post предположило, что за нападением ВСУ в Курской области может стоять срыв всех поставок газа в Европу.