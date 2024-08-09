Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

Mash: в тампонах 12 популярных брендов нашли вызывающие рак свинец и ртуть

В тампонах 12 популярных мировых брендов тампонов нашли мышьяк, свинец, ртуть и множество токсинов, которые могут вызывать рак, диабет и бесплодие. О том, что средства гигиены признали опасными, сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной, по которой в продукции Kotex, O.b. ProComfort и других торговых марок оказались токсины, называют халатность на производствах сырья по всему миру. Среди них — расположение хлопковых полей рядом со свинцовыми заводами, использование отбеливателей, красок и антибактериальных средств, из-за которых в тампонах зашкаливает содержание мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка.

Как отмечают источники, описанные средства могут разрушить эндокринную систему, вызывать бесплодие, повредить сердцу и нервной системе, а также способствовать развитию рака и уничтожить микрофлору.

Ранее Роскачество обнаружило в образцах некоторых марок детских подгузников дрожжи, плесень и проблемы с pH (уровнем кислотности). Посторонние включения могли быть занесены как в процессе производства, так и при упаковке, хранении и доставке. В ведомстве отметили, что грибы и дрожжи могут вызывать местное воспаление и раздражение.