Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:26, 9 августа 2024Экономика

Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

Mash: в тампонах 12 популярных брендов нашли вызывающие рак свинец и ртуть

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

В тампонах 12 популярных мировых брендов тампонов нашли мышьяк, свинец, ртуть и множество токсинов, которые могут вызывать рак, диабет и бесплодие. О том, что средства гигиены признали опасными, сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной, по которой в продукции Kotex, O.b. ProComfort и других торговых марок оказались токсины, называют халатность на производствах сырья по всему миру. Среди них — расположение хлопковых полей рядом со свинцовыми заводами, использование отбеливателей, красок и антибактериальных средств, из-за которых в тампонах зашкаливает содержание мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка.

Как отмечают источники, описанные средства могут разрушить эндокринную систему, вызывать бесплодие, повредить сердцу и нервной системе, а также способствовать развитию рака и уничтожить микрофлору.

Ранее Роскачество обнаружило в образцах некоторых марок детских подгузников дрожжи, плесень и проблемы с pH (уровнем кислотности). Посторонние включения могли быть занесены как в процессе производства, так и при упаковке, хранении и доставке. В ведомстве отметили, что грибы и дрожжи могут вызывать местное воспаление и раздражение.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      СБУ задержала подозреваемую в координации поджогов машин военных

      Раскрыто количество электромобилей в России

      Сотрудников администрации российского района обвинили в превышении полномочий

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      Байден разочаровался в Грузии

      В США рассказали об удивлении чиновников вторжению ВСУ в Курскую область

      Местный житель рассказал о спасении из-под обстрелов ВСУ в Курской области

      В Госдуме ответили на вопрос о мобилизации на фоне боев в Курской области

      Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы борьбы с терроризмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше