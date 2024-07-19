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13:59, 19 июля 2024Экономика

Роскачество обнаружило в подгузниках плесень и дрожжи

Роскачество обнаружило в подгузниках дрожжи, плесень и нарушение уровня pH

Фото: tartanparty / Shutterstock / Fotodom

При проверке детских подгузников Роскачество обнаружило в образцах некоторых марок дрожжи, плесень и проблемы с pH (уровнем кислотности). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты изучили подгузники-трусики больших размеров (для детей весом до 20 килограмм) 21 торговой марки — Mepsi, Вella baby happy, Pipitto, Senso, YokoSun, «Солнце и Луна», Fisher-Price, «Каспер», Predo Baby, Lovular, Elibell, «Красная цена», Moony, Huggies, Watashi, Merries, Pampers, «Самокат», Baby Go и Joonies. В Joonies эксперты выявили дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы.

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В Роскачестве отметили, что посторонние включения могли быть занесены как в процессе производства, так и в при упаковке хранении и доставке. В ведомстве отметили, что грибы и дрожжи могут вызывать местное воспаление и раздражение. У 19 брендов было обнаружено нарушение требуемого уровня pH, в норме этот показатель оказался только у марок Mepsi и Bella baby Happy.

При этом все образцы подгузников оказались не токсичны, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца в них не превышает допустимых значений. Роскачество оценило также скорость впитывания. Самый лучший результат (0,18 секунды на 80 миллилитров влаги) показали Mepsi, худший (1,1 секунды) — Senso и Baby Go.

Ранее стало известно, что в большей части (62,5 процента) заказанных с доставкой блюд в России выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Проверки затронули блюда крупнейших игроков рынка готовых блюд с доставкой, включая Level kitchen, Grow food, «Яндекс. Лавку», «Самокат», «ВкусВилл», «Перекресток», «Тануки» и «Шоколадницу».

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