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09:00, 15 июля 2024Экономика

В большей части заказанных с доставкой блюд в России выявили микробов

«Известия»: в 62,5 % заказанных с доставкой блюд в РФ выявили кишечную палочку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В большей части (62,5 процента) заказанных с доставкой блюд в России выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Подобные блюда оказались непригодными к употреблению и не должны были оказаться в продаже, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Эксперимент проводился в лаборатории «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»). Проверки затронули блюда крупнейших игроков рынка готовых блюд с доставкой, включая Level kitchen, Grow food, Яндекс. Лавка», «Самокат», «Вкусвилл», «Перекресток», «Тануки» и «Шоколадница».

Всего курьеры доставили в лабораторию восемь наборов различных вариантов бизнес-ланча — по две пробы от каждого бренда, то есть 16 образцов. По итогам исследования в 10 из 16 образцов обнаружили превышение по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число). Нарушения выявили в продукции «Тануки», Grow food, Level kitchen, «Шоколадницы», «Яндекс. Лавки» и «Вкусвилла».

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Недопустимое количество микробов нашли в салатах «Оливье» («Шоколадница»), роллах «Калифорния» («Тануки»), курице карри с брокколи (Grow food). В свою очередь, в куриных котлетах («Яндекс. Лавка», «Партия еды») зафиксировали повышенный объем кишечной палочки, резюмировали эксперты.

В начале июня аналитики Россельхознадзора выявили в рыбных консервах ООО «Русский рыбный мир» двойную норму мышьяка. Значительное превышение показателя зафиксировало Южное межрегиональное управление ведомства, к которому относятся в том числе Краснодарский край и Республика Адыгея.

В середине первого летнего месяца в России зафиксировали массовые случаи отравления салатами из сервисов доставки готовых блюд. О подобных инцидентах сообщили в ряде регионов, включая Москву, Московскую и Нижегородскую область, а также Татарстан. С признаками ботулизма (заболевания, характеризующегося поражением нервной системы) госпитализировали десятки пациентов, многие из которых попали в больницы в тяжелом состоянии.

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